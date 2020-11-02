وأضافت "ماجدة": "إن سامي العدل يمثل المعني الحقيقي للأب الحنون والكريم فهو معطاء وحنيته لا مثيل لها"، كاشفة تفاصيل إنسانية لا يعرفها أحد عن زوجها الراحل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرملة سامي العدل تكشف سبب بكائه في حرب الفراولة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.