أرملة سامي العدل تكشف سبب بكائه في حرب الفراولة.. فيديو

كشفت ماجدة نور الدين عن موقف له في فيلم "حرب الفراولة" عندما كان يروي للفنان محمود حميدة مشهد غرق ابنه، ووقتها انهمر في البكاء وفسر الأمر أنه عندما كان يمثل ذلك المشهد تخيل أن ابنه "أحمد" هو من يغرق فاندمج في التمثيل لدرجة التأثر والبكاء.

وأضافت "ماجدة": "إن سامي العدل يمثل المعني الحقيقي للأب الحنون والكريم فهو معطاء وحنيته لا مثيل لها"، كاشفة تفاصيل إنسانية لا يعرفها أحد عن زوجها الراحل.

