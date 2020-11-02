في عيد ميلادها.. ندى بسيوني اكتشفت خيانتها من موبايل زوجها

وحول مسامحتها له فيما بعد، أضافت ندى بسيوني، في لقائها: "في البداية سامحته ولكن بعد ذلك لم أسامح لأن الإنسان الخائن يكرر أفعاله"، مؤكدة أنها ليست نادمة على قرار الانفصال ولم تشعر أنها افتقدت أي شيء بعد ابتعادها عنه، لأن العاطفة لم تجمعهما، وشعرت براحة كبيرة بعد الانفصال.
تزوجت ندي بسيوني مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثاني كان المخرج السينمائي "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلا بسبب وفاته.
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