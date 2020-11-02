في عيد ميلادها.. ندى بسيوني اكتشفت خيانتها من موبايل زوجها

تحتفل اليوم 2 نوفمبر الفنانة ندي بسيوني بعيد ميلادها فهي من مواليد 1963 وقد أكملت اليوم عامها الـ 57 .

وفي لقاء تليفزيوني لها مع المذيعة دعاء صلاح، أكدت ندى بسيوني، أنها تعرضت للخيانة الزوجية ولم تكشف أي من زوجيها السابقين الذي قام بخيانتها، وقالت:"زوجي خانني بكل الطرق واكتشفت الأمر أكثر من مرة من خلال الموبايل وعن طريق شخص أخبرني ورأيته بنفسي".

وحول مسامحتها له فيما بعد، أضافت ندى بسيوني، في لقائها: "في البداية سامحته ولكن بعد ذلك لم أسامح لأن الإنسان الخائن يكرر أفعاله"، مؤكدة أنها ليست نادمة على قرار الانفصال ولم تشعر أنها افتقدت أي شيء بعد ابتعادها عنه، لأن العاطفة لم تجمعهما، وشعرت براحة كبيرة بعد الانفصال.

