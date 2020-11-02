دوللي شاهين تنسحب من لجنة تحكيم ملكة جمال مصر

قررت الفنانة دوللي شاهين الانسحاب نهائيا من لجنة تحكيم ملكة جمال مصر للعام 2020 بسبب سوء التنظيم .
وحضرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بالفعل الى الحفل كعضو لجنة تحكيم وقامت بغناء اغنيتين الحاجة داعيالك وانا زي اي بنت مجاملة منها للمسابقة، ولكنها تفاجأت عند انتهائها بسوء التنظيم وعدم الحرفية في التعامل فقررت الانسحاب من اللجنة نهائيا.
وحاول المنظمون الاعتذار لها وارضاءها ولكنها رفضت مؤكدة انها اتخذت قرارها ولن تعود عنه واعتذرت لجميع الصحفيين الموجودين الذين كانوا بانتظارها للتسجيل معها.
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