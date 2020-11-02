محمد رمضان يحتفل بوصوله لـ 3.5 مليار متابع على قناته بـ يوتيوب

احتفل النجم محمد رمضان بوصوله لـ 3.5 مليار متابع عبر يوتيوب.
وكان قد تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلانه عن شراءه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".
ونشرمحمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق رمضان قائلا "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".
وكانت احدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.
على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.
يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامي.
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