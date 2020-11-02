نشرة كورونا الفنية.. تفاصيل إصابة أسرة عاصي الحلاني وأمينة خليل بفيروس كورونا

أعلن الوليد الحلانى، نجل الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، إصابته ووالده ووالدته وشقيقته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وشفائهم منه.

وأوضح الوليد الحلانى فى تصريحات إعلامية لبرنامج the insider بالعربى، إنه كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لكنه اضطر للسفر وأصيب بالفيروس خلال ذلك الوقت.

وأكد الوليد شفاءه وعائلته من فيروس كورونا، وأنه بصدد الانتهاء من الديو الذى سيجمعه بوالده عاصى الحلانى قريبا.

من ناحية أخرى كشف الفنان عاصي الحلاني عن تقديمه أغنية مصرية ضمن برنامجه بحفل مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته يوم ١ نوفمبر وتنتهي ١٠ من نفس الشهر، وتحمل اسم "أيوة يا مصريين".

وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وهى مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس

أمينة خليل تكشف تفاصيل إصابتها بـ فيروس كورونا



قالت الفنانة امينة خليل حول الجدل المثار حول إصابتها بكورونا: "الاصابة حدثت منذ شهر ومكثت في العزل المنزلي 14 يوم وتشافيت بس هي مش تجربة لطيفة"، وإستطردت في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة "ON" في إختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة في رسالتها للجمهور: "الموضوع مش لطيف ومش سهل ولكن الحمد لله عدى.. خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم".

وحول تنمر منصات السوشيال ميديا على ملابس الفنانين والفنانات، قالت: "أنا مقتنعة أن مافيش اي لوك أو لبس هيعجب كل الناس فانا ألبس الي يبسطني ويعجبني وتعملي حسابك فيه ناس هتنتقدك لازم تكوني سعيدة".

اصابة تامر هاشم عضو فريق كايروكى

