إطلالة كاجوال.. نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

وعلقت نانسي علي الصورة قائلة :" أتمنى لكم جميعًا أسبوعًا رائعًا قادمًا مليئًا بالابتسامات والسعادة وكل الأشياء الجيدة في الحياة "
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وتزينت نانسي عجرم بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة و أنيقة.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الميكاج الجذابة التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
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