عقوبة مختلفة.. نبيل الحلفاوى يعلق على قضية طفل المرور

علق الفنان نبيل الحلفاوى على واقعة طفل المرور من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته: "موضوع الطفل فاسدالخلق يوضح أن مخالفة القانون تتضمن حالات (لصغار وكبار) لا تكفي فيها الغرامة المالية".

وأضاف الحلفاوى: "وفي نفس الوقت يكون الحبس أو السجن أقسى مما تستدعيه الحالة".

وتابع الحلفاوى: "لم لا يوسع المشرع من سلطة القاضي لتوقيع عقوبات غير تقليدية تتناسب مع كل حالة وتحقق الردع المناسب كما نرى في المحاكم الأمريكية؟".

ويذكر أن ألقى رجال الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على "طفل المرور" قائد السيارة المرسيدس، لا تهامه بالتنمر و3 من أصدقائه، على رجل شرطة بمنطقة المعادي، بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان بصحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات المباحث حولها.



موضوع الطفل فاسد الخلق يوضح أن مخالفة القانون تتضمن حالات (لصغار وكبار) لا تكفي فيها الغرامةالمالية وفي نفس الوقت يكون الحبس أو السجن أقسي مما تستدعيه الحالة.

