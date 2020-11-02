بإطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت كنزي عمرو دياب ، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة. وظهرت كنزي عمرو دياب، ببنطال كاجوال من الجينز باللون الأسود ومطعم بنقشات باللون البني، مرتدية معه توب باللون البني المنقوش. كنزي عمرو دياب ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني الفاتح، والهيلايتر اللامع لبشرتها. كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة. ووضعت مجموعة من الاكسسوارات بألوان مختلفة حول الرقبة واليد لإكمال ظهورها.

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