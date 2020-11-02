هيفاء حسين ترد مجددًا على منتقدي زواجها بحبيب غلوم وتكشف السبب الحقيقي لتغير ملامحها

هيفاء حسين الفنانة البحرينية حرصت على الرد مجددًا على الانتقادات التي طالت زواجها من الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وفارق العمر بينهما، وذلك من خلال صورة نشرتها بالأمس عبر حسابها على انستجرام.

هيفاء حسين تعلق مجددًا على منتقدي زواجها برجل أكبر منها

هيفاء حسين نشرت عبر انستجرام، صورة جمعتها بزوجها الفنان حبيب غلوم، وطفليها التوأم "جواهر وسلطان"، وذلك خلال تواجدهم بحديقة منزلهم، وعبرت عن سعادتها بأسرتها الصغيرة، وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية حول أسرتها وحياتها الزوجية، لكنها تلقت أيضًا تعليقًا مسيئًا من قبل أحد المتابعين الذي استنكر زواجها برجل يكبرها في السن، وظهور علامات التقدم في السن عليها وأنها لم تعد مثلما كانت عندما ظهرت في بداياتها.

هيفاء حسين قررت الرد على تعليق أحد المتابعين، وتوضيح سبب تغير ملامحها، فقالت: "أولا حياك الله ياخوي ونورت وشكرا على محبتكم وتقديركم.. ثانيا التغيير مو من الزواج إنما الإنسان ما راح يظل بشكله وما يتغير.. أنت تتكلم عن مسلسل القدر المحتوم من 19 سنة.. هل معقولة بعد 19 أو 20 سنة الإنسان يظل بنفس الشكل وما يتغير؟".

هيفاء حسين توضح سبب تغير ملامحها

وأضافت الفنانة البحرينية في تعليقها: "على العموم أنا أعتقد لأني مختلفة عن الكثيرين وأتصور بطبيعتي بدون مكياج وغيره عشان كذا ما استغرب من ردة فعل الناس لأنهم يتوقعون الفنان يكون دايما بكامل أناقته وشياكته".

تعليق هيفاء حسين على من انتقد زواجها بحبيب غلوم، وتغير ملامحها، أثار إعجاب قطاع كبير من المتابعين، بسبب طريقتها الراقية في الرد، وهدوئها وعدم انفعالها مثلما يفعل بعض المشاهير في هذه المواقف.

انتقادات فارق السن بين حبيب غلوم وهيفاء حسين

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلق فيها هيفاء على الانتقادات التي طالت زواجها بالفنان الإماراتي، فقبل حوالي شهر ونصف نشرت صورة على انستجرام استعرضت فيها إطلالتها في أحد البرامج حيث تألقت بعباءة طويلة سوداء واسعة، وعلقت بالقول : "شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ برنامج وطني.. لبسي الانيق من كوشية"، ليرد عليها أحد المتابعين: "ايش ينفع الجمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك".

هذا التعليق استفز هيفاء حسين التي قررت الرد فورًا وكتبت: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل".