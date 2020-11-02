شاهدوا زوجة راغب علامة بفيديو طريف مع نجلها وتبهر الجمهور برشاقتها

زوجة راغب علامة، جيهان علامة، لفتت الأنظار مجدداً بفيديو طريف مع أحد أبنائها وظهرت بلياقة جسمانية مبهرة ما جعلها تتصدر حديث الجمهور برشاقتها وخفة ظلها الى جانب علاقتها القوية والمرحة مع نجليها.

زوجة راغب علامة بفيديو طريف مع نجلها

مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة النجم اللبناني راغب علامة، شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بمقطع فيديو طريف ومرح من داخل منزلها مع ابنها لؤي، واستعرضت في الفيديو لياقتها البدنية الى جانب علاقتها بنجلها المميزة.

وظهرت جيهان علامة من خلال مقطع "التيك توك" وهي تحاول ممازحة أن تضرب ابنها من ثم تؤدي حركات رياضية معه تظهر فيها مدى رشاقتها ولياقتها البدنية، من ثم قام ابنها بحملها بطريقة مرحة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو وتناقلوه عبر حسابات السوشيال ميديا مشيدين أولاً بالعلاقة المرحة التي تربط الأم مع ابنها، كما توقفوا عند رشاقة جيهان علامة وقدرتها على أداء هذه التمارين الرياضية الصعبة، ولفت آخرون الى أن جيهان تظهر وكأنها شقيقة لإبنها وليست والدته سواء من ناحية تصرفاتها او من خلال ظهورها بإطلالة شبابية.

ومن المعروف بأن جيهان علامة تعشق ممارسة الرياضة بشكل دائم وخاصة ركوب الدرجات الهوائية برفقة زوجها.

وسبق وأن ظهرت جيهان علامة بأكثر من فيديو طريف لها مع نجليها خالد ولؤي والتي تعكس علاقتهما المرحة حيث لم يتردد ابنيها بتدليلها وحملها تعبيرا عن محبتهما الكبيرة لها.

راغب علامة احتفل بعيد ميلاد زوجته جيهان علامة بصورة رومانسية على حسابه بانستقرام، ووجه إليها رسالة خاصة، في الوقت الذي تعرض به لموقف محرج مع الفنانة أحلام.

راغب علامة يودع ابنيه بعد هجرتهما من لبنان

راغب علامة رزق بجيهان علامة بإبنيه خالد البكر، ولؤي واللذان قررا الهجرة من لبنان بعد انفجار بيروت والاستقرار في دبي، ونشر حينها والدهما راغب علامة رسالة وداع مؤثرة لهما على حساباته بمواقع التواصل فكتب: "حبي لكم لا يفوقه شيء بالعالم، كما حبي للوطن، عمري ما حبيت تفكروا تتركوا لبنان ومتأكد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمروا فيه حبوا وطنكم، كما أحببتكم.. أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم.. حبّكم فوق الحدود".

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

قبل أيام قليلة، احتفل راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان علامة ووجه إليها رسالة رومانسية قال بها:"أسعد عيد ميلاد لشريكة حياتي.. ‎كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي و شريكة حياتي وأم أولادي"، وشارك الجمهور في احتفال راغب علامة بعيد ميلاد زوجته بتعليقاتهم وتهانيهم إليها.