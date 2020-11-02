محمد كريم يغادر المستشفى ويكشف تطورات وضعه الصحي بعد تعرضه لحادث سير في أمريكا

محمد كريم، الفنان المصري طمأن متابعيه وأصدقائه على وضعه الصحي بعدما تعرض لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية، نقل على إثره إلى المستشفى، كما وجه محمد كريم الشكر لكل من سعى للتواصل معه والاطمئنان على حالته.

محمد كريم يشكر جميع من سانده بعد حادث سيارته

محمد كريم نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة شكر لكل محبيه ومتابعيه الذين تواصلوا معه خلال الفترة الماضية عقب الإعلان عن إصابته في حادث سير بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكد الفنان المصري أن حالته تحسنت وخرج من المستشفى التي نقل إليها عقب الحادث، فكتب محمد كريم: "ألف شكر على سؤالكم واهتمامكم وعلى كل المكالمات والرسائل اللي بتجيلي.. أنا الحمد لله خرجت من المستشفى وأحسن دلوقتي وبخير بفضل دعواتكم لي".

A post shared by (@mk_mohamedkarim) on Nov 2, 2020 at 2:23am PST

محمد كريم: "سؤالكم ودعائكم حسسني إني مش لوحدي"

محمد كريم أكد في رسالته أن دعاء محبيه كان من الأشياء التي جعلته يشعر بعدم الوحدة والقدرة على مواجهة هذ الحادث التي تعرض لها فكتب: "مش عارف اشكركم ازاي بس والله العظيم خوفكم وسؤالكم ودعائكم ليا ده فرق معايا كتير، هو اللي طمني وحسسني اني مش لوحدي هنا اشكركم بجد على ذوقكم. بحبكم جداً"، وقدم العديد من النجوم التهنئة للفنان محمد كريم على سلامته، من بينهم الفنانة عبير صبري، والفنان داوود حسين.

وكان محمد كريم قد أقلق الجمهور خلال الأيام الماضية بعدما كشف عن تعرضه لحادث سير في أمريكا، أثناء قيادته للسيارة على أحد الطرق الجبلية، ونشر صور سيارته المهشمة بعد اصطدامها، وقال في أول تعليق له بعد الحادث إنه نجا من الموت، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وطلب من الجمهور الدعاء له.

أحدث أعمال الفنان العالمي محمد كريم في هوليوود

"Hunted" هو أحدث الأعمال السينمائية الجديدة التي يستعد لها الفنان محمد كريم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم ريب هيليس، راشيل كوك، والعمل من إخراج أرى نوفاك، ويتواجد الفنان محمد كريم خلال هذه الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك خلال في السنوات الماضية في أكثر من عمل سينمائي في هوليوود، كان آخرها فيلم A score to settle والذي قام ببطولته النجم نيكولاس كيدج، كما شارك في أكثر من عمل مصري مهم، منهم مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الفنان عادل إمام، ومسلسل "أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق، كما قدم محمد كريم أعمال سينمائية عديدة كان أبرزها مع المخرج خالد يوسف وتحديدا في فيلم "دكان شحاتة"، و"الريس عمر حرب".