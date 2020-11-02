فيديو ريم عبد الله تنتقد مقلديها:"تقولون جمالها قديم وتروحون تستنسخون وجهي"

ريم عبد الله الفنانة السعودية، تحدثت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات، عن كل الفتيات اللاتي يحاولن تقليد ملامحها والظهور بإطلالات مشابهة لإطلالتها، رغم انتقادهن لها.

ريم عبد الله تنتقد المقلدين لها

ريم عبد الله قالت إن بعض النساء كن ينتقدن جمالها ويصفونه بالجمال القديم، لكنهن قررن أن يستنسخن ملامحها ويقلدن إطلالتها حتى يصبحن في مثل جمالها، وأضافت: "قاعدة مع صديقتي تقول لي انتشروا كتير المقلدين لك على السوشيال ميديا بشكل غير عادي لدرجة إنها كتير تدخل وتقول أحسبك انتي بس مغيرة شيء فى وجهك مرة حبة الخال.. خشمي، زمامي، جبهتي.. يا ويلكم من الله".

ريم عبد الله تتهم بعض متابعيها بالغيرة

أضافت ريم عبد الله: "كان خليتوا الجمال القديم لي، أنا تقولون جمالها قديم وتروحون يستنسخون وجهي حرام عليكم، عموما هذه الخلقة الطبيعية الكل ينعجب فيها الحمد لله"، ثم عادت وقالت لمقلديها: "وجهي عليكم بالعافية بس عيب عليكم من الغيرة.. الغيرة مالها حل".

وتداول عدد من جمهور النجمة السعودية، مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت أراء الجمهور فيما فعلته ريم عبد الله وما قالته عن المقلدين لها، فمنهم من أيّد ما قالته، ومنهم من انتقدها.

ريم عبد الله ومواقف مثيرة للجدل

الجدير بالذكر أن ريم عبد الله قد خطفت أنظار الجمهور بظهورها مؤخرًا وهي ترتدي "عقد" ذهبي ضخم، يبلغ وزنه أكثر من 4 كيلوجرامًا، حيث غطى معظم جسدها تقريبًا، إلا أن البعض عبر عن استيائه من طريقة النجمة السعودية في استعراض ثرائها.

وظهرت ريم عبد الله في مقطع فيديو أيضًا خلال تواجدها داخل متجر المجوهرات، وعلقت على شرائها لهذا العقد الضخم، وأكدت أنها قامت بشرائه لأنه نال إعجابها، موجهة حديثها للنساء وقالت: "تمشين العالم كله ناظر فيكي من كتر ما هو ملفت"، مُشيرة إلى أن اسم العقد "رعد الشمال".

ولم تكن المرة الأولى التي تصبح فيها ريم عبد الله محط اهتمام الجمهور، حيث إنها قبل فترة قد ظهرت في مقطع فيديو التقط لها داخل سيارتها، وهي مرتدية عباءة فضفاضة والحجاب، واستشارت جمهورها حول إطلالتها وعلقت قائلة: "لوك جديد كيف رأيكم".

واعتبر الجمهور أن الفنانة السعودية قررت ارتداء الحجاب واعتماد هذه الإطلالة للأبد، وظلوا يتسائلون عن سبب التغيير المفاجئ الذي طرأ عليها، وهو ما دفعها لتوضيح الأمر وحقيقة ارتدائها الحجاب، ونشرت عدة فيديوهات بعد ذلك كشفت من خلالها أنها كانت قد وضعت بعض الزيوت والحناء على شعرها، وأنها ارتدت الحجاب في أثناء ذهابها لمركز تجميل من أجل قص شعرها، لكنها لم ترتد الحجاب بشكل نهائي.