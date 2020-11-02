ميرهان حسين تنضم لقائمة النجمات اللواتي استفزتهن ياسمين صبري بتصرفاتها ..ماذا قالت؟

النجمة ياسمين صبري شكّلت مادة دسمة لزميلاتها في الوسط الفني في الفترة الأخيرة حيث بدا بأن تصرفاتها استفزتهم بطريقة ما، فحاولن مجاراتها وتوجيه انتقادات لها بطريقة غير مباشرة وأحدثهن ميرهان حسين التي نشرت تدوينة عن محاولتها لتصدر الترند على مثيل ياسمين صبري من خلال ما تكشفه نظاراتها الشمسية من صورة عاكسة على عدساتها، بينما كانت كل من أصالة نصري وأروى جودة علّقتا بطريقة ساخرة على تصريحات بطلة مسلسل "فرصة تانية" حول فيروس كورونا.

ميرهان حسين تسخر من نظارات ياسمين صبري

الفنانة المصرية ميرهان حسين شاركت متابعيها على انستغرام بمجموعة صور لها من خارج غرفتها بأحد الفنادق التي أقامت فيها خلال تواجدها بالجونة حيث رغبت بتوديع غرفتها لكنها ايضا إرتأت توجيه "لطشة" الى زميلتها ياسمين صبري من خلال منشورها وتحديدا حول ارتدائها نظارة عاكسة لصورة الشخص المواجه لها.

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وظهرت ميريهان حسين بإطلالة عفوية مرتدية "تي شيرت" ابيض ونظارات شمسية، وعلقت قائلة :"قال يعني بودع أوضتي في الأوتيل .. بس الحقيقة إني عايزاكو تركزوا مين ظاهر في نضارتي وتطلع إشاعة وأفضل أنكر فيها وأطلع ترند، لأ لأ يا جماعة مفيش بيننا حاجة وبعدين يطلع في، بس اللي بتصورني بوظلتي الترند باين أوي إنها بنت".

وفسر المتابعين تدوينة ميريهان حسين بأنها "لطشة" لزميلتها ياسمين صبري التي ظهرت بنظارات شمسية تعكس في عدستها ملامح رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وذلك في لقطة لها على البحر وقبيل الكشف عن علاقتهما العاطفية وارتباطها، حيث تصدرت حينها نظارات ياسمين الترند بعدما فضحت علاقتها بأحمد أبو هشيمة.

ميرهان حسين تلفت الأنظار في الجونة

ميرهان حسين لفتت الأنظار اليها في مهرجان الجونة بسبب عدد من اطلالاتها الجريئة، وعلقت على هامش المهرجان في لقاء تلفزيوني بأنه بعد شعورها بدرجة الحرارة على السجادة الحمراء باتت تعرف لماذا تلجأ الفنانات لإثارة الجدل في مهرجان الجونة.

وحول تلقيها انتقادات بسبب إطلالاتها الجريئة قالت إن هذا أمر عادي، وهي أذواق، ولا تهتم بهذه الانتقادات ولا تزعجها، وعبّرت عن إعجابها بأجواء المهرجان هذا العام مؤكدة أنه مثل الأعوام السابقة مبهرا.

ورداً على أجواء تقمصها لبعض الشخصيات من خلال المكياج، قالت إنها تلقت ردود فعل إيجابية على هذه الفيديوهات، حتى أن الفنانة مايا دياب قامت بإعادة نشر الفيديو الذي ظهرت فيه تقلدها.

على صعيد فني، كشفت ميرهان حسين أنها تقرأ فيي الفترة الحالية عدداً من الأعمال لكن حتى الآن لم تستقر على أي عمل.