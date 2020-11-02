اول تعليق لـ درة على زواجها من رجل الأعمال هاني سعد .. شاهد

رجل الأعمال هاني سعد ونشرت عدة صور لها مع زوجها , عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". علقت الفنانة درة على عقد قرانها علىعدة صور لها مع زوجها , عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". وعلقت درة على الصور قائلة " ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ". وعلقت لها الفنانة لطيفة قائلة " الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك ". وعلقت ايضا الفنانة شيماء سيف " مبرووووووووووك ربنا يسعدكم ياحبيبتى ". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : - ماشاء الله حلوه اوي ربنا يبعد عنكو الحسد. - مبروك حبيبتي قلبي الله يخليكم لبعض. - الف مبروك . اقرا ايضا : وظهرت الفنانة درة، خلال شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "الحرملك 2"، وقدمت من خلاله دور "حنة"، وهي شخصية صنع القدر منها إنسانة بلا مشاعر.. ويتواصل الصراع في الحرملك". كما شاركت في شهر رمضان الماضي في برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، والذي قدمه كلا من الفنانة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا. وبعد فوز الفنانة درة على الفنان أحمد السقا بمبلغ 100 ألف جنيه، تبرعت بالمبلغ لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب، كما وجهت الشكر للدكتور مجدي يعقوب على ما يقوم به من جهد، متمنية أن يستفيد الكثير من الأطفال من المبلغ.

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