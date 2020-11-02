بإطلالة شتوية.. إنجي المقدم تتألق في أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة انجى المقدم صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وحازت صورة إنجي المقدم على إعجاب كبير من الجماهير الذين أشادوا بها في التعليقات، ومن أبرزها "قمر - مشاء الله - منورة".

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وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.