درة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال ..شاهد

احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق بالجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.
ومنعت الفنانة درة المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، وطلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًّا.
وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.
يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعمريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.
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