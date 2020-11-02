مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية الإيطالي فليني

تحتفل الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، بمئوية المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني خلال الفعاليات، حيث من المقرر أن يصدر عنه كتابا للكاتبة آمال عثمان.

فيليني مخرج وكاتب سيناريو إيطالي، مواليد 20 يناير 1920 في رومانيا، لعائلة متوسطة الحال، أرسلته للتعلم في المدارس الكاثوليكية، وظهر تأثيرها بوضوح في أعماله إذ كان دائم النقد للأفكار الكاثوليكية رغم وجود نظرة روحانية قوية في نفس الوقت.

تأثر فيليني منذ طفولته بعروض السيرك وفنانين المسرح الهزلي المتجول والتي كانت دائمة العرض في مدينته الصغيرة، حتى أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، وتوالت بعد ذلك أفلامه والتي صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما العالمية، وتزوج فيليني من الممثلة الإيطالية جوليتا ماسينا في عام 1943 وظلا معًا حتى وفاته في 31 أكتوبر 1993 بروما إثر أزمة قلبية.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إقامة حفلى افتتاح وختام الدورة الـ36 المزمع إقامتها فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بمسرح الرومانى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تفادى الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر ولا يصاب أحد بمكروه.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان إن الدورة المقبلة سيتم إجراؤها تحت معايير محددة بإشراف وزارة الصحة والتى تعاونت كثيرا مع المهرجان، كما سيتم تعقيم المسرح جيدا، وأماكن العروض، وسيتم إلزام الحضور بالدخول بالماسكات، مع التباعد الاجتماعى، فالمسرح يسع 1000 مقعد ولكن تم تحديد 300 مقعد فقط للحضور منعا للتكدسات.