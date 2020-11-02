القهوة تحب كنكة.. هبة مجدي تتغزل في زوجها | شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة لها مع زوجها الفنان محمد محسن، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة: "القهوة تحب كنكة والكنكة تحب كنبة والكنبة تحب قعدة مبسوطة مربعة وكنا أربعة أنا وأنت وأنا وأنت "فؤاد حداد". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي: شبه بعض قوى انتو قرايب - يا جمالكم ربنا يحفظكم - المحترمه بزيادة اقرأ أيضا: وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر.

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