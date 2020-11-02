بعد عقد قرانه على درة| معلومات لا تعرفها عن رجل الأعمال هاني سعد

عقدت اليوم الفنانة درة قرانها على رجل الأعمال هانى سعد، وذلك أثناء تواجدهما فى الجونة، وحضر الحفل عدد محدود من النجوم والمقربين. ونستعرض فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن هانى سعد. - هو الأكبر بين ثلاثة أشقاء. - درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية. - بدأ مشواره المهني عام 2003. - يعد واحدًا من أنجح المهندسين المعماريين ومصممي الديكورات في مصر. - اشتهر بأساليبه وتصميماته المبتكرة. - صمم عدة مشاريع أبرزها مول "إيست سايد، ومول جاردن 8"، ومجمع فينشي بوتيك بالعاصمة الجديدة. افتتح مؤخرًا شركته التي تحمل اسمه. سبق لـ هاني سعد الزواج مرة واحدة ولديه طفلين من تلك الزيجة. في شهر يناير الماضي انتشرت الشائعات حول علاقته بـ درة بعد ظهوره في عيد ميلادها حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر موقع إنستجرام قال فيها "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش". - تربطه علاقات صداقة بعدد كبير من النجوم في الوسط الفني منهم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وخالد سليم. - يمتلك عددا كبيرا من المتابعين عبر موقع "انستجرام" تجاوزا 86 ألف متابع. - يحب الرسم واقتناء السيارات الرياضية وتربية الحيوانات الأليفة والسفر.

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