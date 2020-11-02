خالد سليم يعلن انتهاء الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة".. شاهد

وعلق خالد سليم قائلا "انتهى الموسم التالت من قعدة رجالة.. سعيد بمشاركتي في البرنامج ومبسوط إنه عجبكم.. شكرا للنجوم اللي كانوا معانا وشكرا لكل فريق العمل الرائع على التعب والمجهود طول وقت التصوير وبعده".

اقرأ أيضا: ويعتبر برنامج "قعدة رجالة" هو أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة. وأطلق الموسم الثالث منه مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

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