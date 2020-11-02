بعد عقد قرانهما.. مفاجأة في فارق العمر بين درة وهاني سعد

عقد رجل الأعمال هانى سعد قرانه على الفنانة درة وذلك فى الجونة بحضور عدد من الفنانين والمقربين.

وربط بين درة وهانى سعد قصة حب كبيرة حيث بدات عبر حسابتهما على انستجرام ونكشف فى التقرير التالى فارق العمر بين العروسين "درة وهانى سعد".

يعد رجل الاعمال هانى سعد من مواليد القاهرة عام 1980 اى أن عمره حاليا يعادل 40 عاما بينما الفنانة درة مولودة فى تونس عام 1980 اى ان عمرها الحالى 40 عاما ايضا وبالتالى ليس هناك فارق سوى بضعة شهور قليلة بين العروسين.

كشفت وجود قصة حب تجمع بين الممثلة درة زروق ومهندس الديكور هاني سعد قد بدأت في التردد منذ شهر يناير الماضي، وذلك بعدما ظهر في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.

وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.

كما تداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على إنستغرام، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".

وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.

ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.

وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على تكتم كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.