سعر خيالي لـ ساعة يد هاني سعد في عقد قرانه على درة

احتفلت الفنانة التونسية درة بعقد قرانها منذ قليل على رجل الاعمال المصري هاني سعد في مدينة الجونة.

وظهر هاني سعد في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها ٣١ ألف دولار أمريكي أي ما يعادل ٤٩٥ الف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت درة على الصور قائلة " ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ".

وعلقت لها الفنانة لطيفة قائلة " الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك ".

وعلقت ايضا الفنانة شيماء سيف " مبرووووووووووك ربنا يسعدكم ياحبيبتى ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

- ماشاء الله حلوة أوي ربنا يبعد عنكو الحسد.

- مبروك حبيبتي قلبي الله يخليكم لبعض.

- الف مبروك .