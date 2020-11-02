حفل زفاف نجل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .. صور

نشرت الفنانة روجينا صورا من حفل زفاف نجل الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت روجينا : "الف مبروك معالى وزيزة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم على زواج نجلك شادى ربنا يسعدهم".

وكانت نشرت روجينا صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جديدة.

وحرصت الفنانة روجينا على الظهور بإطلالة أنثوية، مرتدية فستان باللون الفضي اللامع يبرز جمال أنوثتها، بصيحة الكتف الواحد مطرزا على منطقة الكتف.

كما استكملت إطلالتها بالمجوهرات الأنيقة التي تبرز فخامتها، فارتدت الأساور في اليد.

كما اعتمدت على تسريحة شعر الملموم للكشف عن جمال ملامحها، فيما برزت ملامحها الجذابة بالمكياج الناعم، المرتكز على الألوان البنية والترابية.

وتعد الفنانة روجينا من الفنانات التي تميل إلى وضع اللمسات الجمالية الصارخة، التي تبرز ملامحها بطريقة لافتة للأنظار.