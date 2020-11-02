أحمد سامي يتناول قصص الفنانين المصورة في برنامج تلفزيوني

تعاقد الفنان الشاب أحمد سامي، مع إحدى القنوات الفضائية لتقديم برنامج هو الأول من نوعه، وذلك لبدء انطلاقه على الساحة الإعلامية وظهوره مطلع العام الجديد بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية.
وكشف المصور أحمد سامي في بيان إعلامي، أن فكرة البرنامج تتضمن تقديم نصائح للمبتدئين في عالم التصوير، والحديث عن كيفية احتراف المبتدئين للمهنة، وبالاضافة إلى استضافة عدد من مشاهير الفن والإعلام والحديث معهم عن ذكريات أحلى صورهم التي تم التقاطها لهم خلال مسيرتهم الفنية.
البرنامج فكرة وإعداد الكاتب الصحفي محمد عواد، وتقديم المصور أحمد سامي، ومن إخراج محمد سعيد، وسيتم الإفصاح عن أسم القناة بشكل نهائي خلال أيام قليلة.
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