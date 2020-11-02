رانيا يوسف ترد على منتقدي إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي

ردت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات التي طالتها، بسبب إطلالاتها الجريئة في مهرجان "الجونة" السينمائي، وذلك من خلال لقائها في برنامج "the insider".

وقالت: "في شوية قلشو عليا بس انا تمام بحب "القلش" اقلشو زي مانتو عاوزين انا مبزعلش بالعكس انا بضحك الحياة ابسط من كدة بكتيرلان الحياة كانت صعبة كتير والواحد ما بيصدق يلاقي حاجة يضحك عليها.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مع ابنتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والابنة ترتدي فستان الأم الشهير (بدون بطانة).

وفاجأت رانيا يوسف، حضور حفل ختام الجونة السينمائي، بظهور ابنتها بالفستان الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها والشهير بـ فستان البطانة، التي ارتدته «رانيا» في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كانت احدث مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.