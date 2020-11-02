سعر خيالي لفستان درة بعد عقد قرانها على هاني سعد

احتفلت الفنانة التونسية درة بعقد قرانها منذ قليل على رجل الأعمال المصري هاني سعد في مدينة الجونة وحضر عقد القران عدد من النجوم والمقربين.

واختارت الفنانة درة فستانا من تصميم اللبنانى زهير مراد ووصل قيمة الفستان 3205 دولارات وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.

وظهر هاني سعد في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها ٣١ ألف دولار أمريكي أي ما يعادل ٤٩٥ ألف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت درة على الصور قائلة " ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ".

وعلقت لها الفنانة لطيفة قائلة " الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك ".