وجهت الفنانة رانيا يوسف نصيحة لدرة بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد، وذلك من خلال مكالمة هاتفية في برنامج "et بالعربي".
وقالت: "أقولها مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة، وأنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وجوازها".
وعقدت اليوم الفنانة درة قرانها على رجل الأعمال هانى سعد وذلك فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر وذلك بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.
وكشفت وجود قصة حب تجمع بين الممثلة درة زروق ومهندس الديكور هاني سعد قد بدأت في التردد منذ شهر يناير الماضي، وذلك بعدما ظهر في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رانيا يوسف توجه نصيحة لـ درة بعد عقد قرانها.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.