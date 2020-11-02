رانيا يوسف توجه نصيحة لـ درة بعد عقد قرانها.. تفاصيل

وجهت الفنانة رانيا يوسف نصيحة لدرة بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد، وذلك من خلال مكالمة هاتفية في برنامج "et بالعربي".

وقالت: "أقولها مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة، وأنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وجوازها".

وعقدت اليوم الفنانة درة قرانها على رجل الأعمال هانى سعد وذلك فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر وذلك بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.

وكشفت وجود قصة حب تجمع بين الممثلة درة زروق ومهندس الديكور هاني سعد قد بدأت في التردد منذ شهر يناير الماضي، وذلك بعدما ظهر في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.