نجوم مسلسل بـ100 وش يردون على اتهامات كاملة أبو ذكري لهم بالغرور

أثارت المخرجة كاملة ابو ذكري الجدل بعد هجومها على ممثلي مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت "كاملة" من خلال منشور لها علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "عرفت وًسمعت وإتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم".

وتابعت قائلة:"عايزة أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين ..ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقيه وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها".

واختتمت حديثها: "الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه إنتم مين أصلا كلنا مين أصلا ..دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض.. مجدي يعقوب بجلالة قدره .. و ربنا يهدي".

وعلق ممثلي المسلسل علي منشور المخرجة كاملة ابو ذكري ومن بينهم مصطفي درويش وزينب غريب ودنيا جلال ماهر.

_ مصطفى درويش

علق الفنان مصطفى درويش، على منشور المخرجة كاملة أبو ذكري، بخصوص ممثلي مسلسل بـ ١٠٠ وش.

وقال درويش من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصيه نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم .. والله والله انا ما عارف الاستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا انا اسف جدا"

_ زينب غريب

علقت الفنانة زينب غريب علي منتشور المخرجة كاملة ابو ذكري وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"للجميلة الي بالنسبالي طول العمر مثل اعلي لكل حاجة واكثرهم الانسانية ولو في سبب اني اكون بمثل بعد ربنا فهو استاذة كاملة ربنا ميحرمنيش منك ابدا.

_ دنيا جلال ماهر

وجهت الفنانة دنيا جلال ماهر سؤالا للمخرجة كاملة ابو ذكري من خلال تعليق لها علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طيب قولي مين كلنا كده قيد الاتهام يا استاذة".

وقامت المخرج كاملة أبو ذكري بإغلاق صفحتها علي الفيس بوك بعد حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المنشور الذي كتبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واتهامها أبطال مسلسل بـ 100 وش بالغرور.