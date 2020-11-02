البرنسيسة.. بسمة تخطف الأنظار بـ إطلالة وردية.. شاهد

متابعيها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التوال الاجتماعى "انستجرام".
ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:
عسولة يا بسمة - جميلة باللون الوردي - البرنسيسة المتألقة بسمة - قمر
يذكر أن الفنانة "بسمة" بدأت مشوارها الفني بالعمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلى 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أدائها في فيلم "المدينة"، ووجدت اتصالا من مكتب شريف عرفة، وبعد أسبوعين من لقائها به حصلت على دور في فيلم "الناظر" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.
عملت بعدها بسمة في فيلم "النعامة والطاووس"، وعادت إلى العمل كمذيعة مرة أخرى في قناة دريم في الفترة من 2001 وحتى 2002، ثم شاركت في بطولة مسلسل "رمال" على قناة MBC.
وبعدها اتجهت بسمة بشكل كامل للتمثيل بعد أن اعتزلت تقديم البرامج، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها: "من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهارده".
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