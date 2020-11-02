شاهد .. بكاء درة في حفل زفافها

تأثرت الفنانة التونسية درة خلال مشاركتها الرقصة الأولى مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد في حفل زفافهما. وظهرت درة وهي تبكي وتحتضن هاني سعد لتعبر عن فرحتها بهذه الطريقة، وسط تأثر كبير. وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". وعلقت درة على الصور قائلة " ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ". وعلقت لها الفنانة لطيفة قائلة " الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك ". وعلقت ايضا الفنانة شيماء سيف " مبرووووووووووك ربنا يسعدكم ياحبيبتى ". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : - ماشاء الله حلوة أوي ربنا يبعد عنكو الحسد. - مبروك حبيبتي قلبي الله يخليكم لبعض. - الف مبروك .

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