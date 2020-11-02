سلفي الراقصة جوهرة والهضبة يتسبب في أزمة على السوشيال | اعرف الحكاية

نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة برفقة عمرو دياب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وحرصت جوهرة على إخفاء وجه شخص كان معهم في الصورة؛ ما تسبب في إثارة التساؤلات لدى المتابعين عن هذا الشخص.

ولقيت الصورة، ردة فعل واسعة من متابعيها على فيسبوك، وكان من أبرز التعليقات: "لاڤ لعمرو دياب - واللي مخبين وشه دي.. خايف لمراته تشوفه - كل الدعم ليكي".

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وكان الهضبة طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي" التي تعاون فيها مع المغنية اليونانية "إيريني بابادوبلو".

"أهي أهي" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.

يُذكر أن هذا الصيف شهد حضورًا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

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