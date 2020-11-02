النجوم يحيون مناسباتهم الخاصة برسائل مؤلمة عن أحبائهم الراحلين..دنيا عبد العزيز تبكي والدتها ورشا سامي العدل تقتقد والدها

دنيا عبد العزيز الفنانة المصرية هنأت نفسها برسالة حزينة بمناسبة عيد ميلادها الـ38 الذي تحتفل به لأول مرة بعد رحيل والدتها، بينما وجه كذلك العديد من النجوم رسائل حزينة في ذكرى ميلاد ورحيل العديد من أحبائهم خلال هذا الأسبوع.

دنيا عبد العزيز عن رحيل والدتها: "كل سنة وأنا موجوعة من غيرك"

دنيا عبد العزيز احتفلت بعيد ميلادها الـ38 برسالة حزينة حيث عبرت الفنانة المصرية عن حزنها بسبب مرور أول عيد ميلاد عليها بدون أن تكون والدتها بجوارها وتساندها، وأكدت أن كل عام سوف يستمر ألمها بسبب عدم وجود والدتها معها فكتبت: "أول مرة بدونك، من عيد ميلادي الأول، كل سنة وانا موجوعة من غيرك"، وقد ساند العديد من النجوم الفنانة وعلق بعضهم على الصورة التي نشرتها وتجمعها بوالدتها الراحلة، وكان من بينهم الفنانة إيمان العاصي، ومجدي كامل، وصفاء جلال، وندى عادل.

A post shared by (@donia_abd_elaziz) on Nov 2, 2020 at 4:13am PST

رشا سامي العدل تتذكر ميلاد والدها: "وحيدة وضعيفة من غيرك"

رشا سامي العدل ابنة المنتج والفنان الراحل سامي العدل احتفلت كذلك بعيد ميلاده عبر حسابها على "فيس بوك" برسالة كشفت من خلالها عن معاناتها رغم مرور أكثر من 5 سنوات على رحيله، وأكدت رشا العدل أنها تفتقد الأمان والسند بعد وفاة والدها فكتبت: "النهاردة عيد ميلادك وحشتني ماسكة إيدك لإيدي ووحشني الإحساس بالأمان لمجرد معرفتي بوجودك حواليا كل يوم بيعدي عليا وجعي بيزيد علشان باعرف قد ايه انا وحيدة و ضعيفة وقليلة الحيلة من غيرك، وقد ايه ان الظهر والسند كانوا مهمين قوي بس ماكنتش أعرف قيمتهم الا لما سيبتني أواجه الدنيا من غيرك و لما بأقع مش بلاقي حد حتي اشتكي له، وحشني صوتك و انت بتناديني وحشتني نظرتك وأنت بتحذرني من غلط وحشتني مواعظك وحكمك وحشتني نصايحك وتوجيهك ليا، بابا انت بتوحشني باستمرار وصعب قوي حتى اعرف اتناساك الله يرحمك كل سنة وانت طيب يا حب عمري".

طارق العلي يحيي ذكرى رحيل الفنان الكويتي علي المفيدي

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طارق العلي أحيا كذلك الذكرى الـ12 لوفاة الفنان الكويتي الراحل علي المفيدي حيث نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على "انستجرام" قال فيها: "رحمك الله يا علي المفيدي (المهندز) اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل علي المفيدي رحمه الله..ادعوا له بالرحمة والمغفرة ولن ننساك ابداً ايها الايقونه الفنية الكويتية"، باسم ياخور تذكر كذلك صديقه الفنان السوري الراحل نضال سيجري الذي توفي في عام 2013، وأكد باسم ياخور أن اللحظات التي جمعته بصديقه الراحل لم يكن يشعر بقيمتها إلا بعد رحيله، في الوقت الذي بات من الصعب أن تعود هذه اللحظات من جديد فكتب: "لحظات ما كنت اشعر بقيمتها وجمالها بوقتها ، ماحسيت قديش كانت حلوة الا بعد ما فقدتها الله يرحمك يا صديقي".