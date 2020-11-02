"ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان"..درة تعلق على الصور الأولى من عقد قرانها

درة الفنانة التونسية كشفت أخيرا وبشكل واضح عن أول صور رسمية تجمعها مع المهندس ورجل الأعمال هاني سعد ، وذلك بعد فترة طويلة من النفي حتى تأكد خبر زفافها خلال الساعات الماضية.

عقد قران درة على المهندس هاني سعد

الفنانة درة وجهت رسالة عبر حسابها على "انستجرام" كشفت فيها عن عقد قرانها على المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، حيث نشرت أول صورة تجمعهما بشكل رسمي والتقطت أكثر من صورة لهما، وكشفت درة في رسالتها عن قصة حبها برجل الأعمال المصري فكتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان"، كما أكدت على انها احتفلت بعقد قرانها لكنها لم تكشف بشكل واضح عن موعده وهل تم اليوم أم في وقت سابق فكتبت: "الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر"، وبذلك عادت العديد من التساؤلات حول تفاصيل زفاف الفنانة التونسية، وعن موعده.

A post shared by (@dorra_zarrouk) on Nov 2, 2020 at 6:58am PST

النجوم يهنئون درة على عقد قرانها

درة وجهت كذلك الشكر لكل من قدم لها التهاني ويشاركها في هذه المناسبة فكتبت: "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا"، وعلق العديد من النجوم على الصور التي نشرتها الفنانة درة وكان من بينهم الفنانة لطيفة التي تمنت أن تكون بجوار الفنانة درة في هذه اللحظة فكتبت: " الف مبروك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك"، كما علقت الفنانة شيماء سيف: " مبروك ربنا يسعدكم ياحبيبتى".

ارتباط درة برجل الأعمال هاني سعد

وانطلقت أخبار ارتباط درة بهاني سعد في شهر أبريل الماضي، بعد أن تداول الجمهور صورة لتعليقات رومانسية لها ولهاني سعد، على إحدى صورها في "انستجرام" ولم ترد درة على التكهنات المتداولة حول ارتباطهما واكتفت بحذف التعليق المثير للجدل وكذلك صورتها التي كشفت عن سيارة رجل الأعمال والتي أطلقت التساؤلات حول علاقتهما، لكن أنباء الارتباط والزواج عادت للواجهة بعدما تأكد خبر زفافها، الجدير بالذكر أن أحدث أعمال درة كان مسلسل "الحرملك" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من سامر المصري وباسم ياخور، وقيس الشيخ نجيب، وصفاء سلطان، ورنا أبيض وجيني إسبر وهبة نور وأحمد فهمي، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق.