نجمات استثمرن أوقاتهن في زمن كورونا بالزواج والإنجاب.. ياسمين صبري وميريام فارس الأبرز

رغم توقف النشاطات الفنية للكثير من النجوم في الأشهر الماضية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها بالحجر الصحي الذي التزم به الكثيرون، إلا أن العديد من النجمات نجحن في استثمار هذا الوقت لينعكس إيجاباً على حياتهن العاطفية والشخصية فأقدمت البعض منهن على خطوة الإرتباط المفاجئ على غرار ياسمين صبري، بينما فاجأت أخريات الجمهور بولادتهن بعدما أخفين خبر حملهن وابرزهن جومانة مراد وميريام فارس.

نستعرض معكم ابرز النجمات اللواتي استثمرن أوقاتهن في فترة كورونا بالزواج والإنجاب في ظل توقف النشاطات الفنية والحجر المنزلي:

ياسمين صبري واستثمار وقتها في فترة كورونا

النجمة المصرية ياسمين صبري أكدت في تصريح لها على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2020 بأنها استثمرت وقتها في ظل أزمة كورونا بالإقدام على خطوة الزواج حيث قالت بأنها ترفض أن تُضّيع وقتها وتفضل أن تستثمره دائماً، وهو ما فعلته في فترة كورونا والحظر الصحي من خلال اقدامها على الزواج من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ميريام فارس أماً للمرة الثانية

الفنانة ميريام فارس التي كانت قد أكدت لمتابعيها مع بداية شهر اكتوبر 20320 بأنها ملتزمة تماماً بالحجر الصحي وبأنها أمضت أكثر من 7 أشهر في المنزل، فاجأت الجمهور قبل أيام قليلة بالإعلان عن انجابها مولودها الثاني الذي أطلقت عليه اسم دايف وذلك بعدما تكتمت عن فترة حملها.

وقامت بنشر صورة ليد مولودها وهو يمسك بأصابعها وكتبت تاريخ ميلاده: "20 -10 2020"، معلّقة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

واعتبر الجمهور بأن ميريام فارس من النجمات اللواتي نجحن في استثمار وقتهم في فترة كورونا بتغييرات ايجابية على الصعيد العائلي خاصة مع توقف حفلاتها الغنائية.

جومانة مراد أم للمرة الثانية

من المفاجآت التي تلقاها الجمهور في فترة كورونا، إعلان الفنانة السورية جومانة مراد لبرنامج The Insider بالعربي خبر ولادتها لتوأمها "صبي وفتاة" وذلك بعد اخفائها لأشهر خبر حملها عن الجميع.

وأطلقت جومانة مراد على توأمها اسميّ "علي وديانا"، وتحدثت عن صعوبات الحمل حيث اضطرت الى ولادتهما مبكراً في الشهر السابع، وكادت أن تلدهما في الطائرة المتوجهة بها الى أميركا، لكنها تجاوزت كل الصعاب، وطمأنت الجميع بأن توأمها بصحة جيدة.

زواج ديانا كرزون في فترة كورونا

النجمة ديانا كرزون التي أعلنت خطوبتها بشكل مفاجئ وتأجيل زواجها بسبب أزمة كورونا قبل حوالي شهرين، قررت بعدها الزواج رغم تواصل انتشار الأزمة لكنها أقامت حفلاً عائلياً مصغراً اقتصر على أفراد العائلة وأصدقاء العروسين التزاما منها بالإجراءات الوقائية ومنع التجمعات.

واعتبر الجمهور بأن ديانا كرزون من الفنانات اللواتي حالفهن الحظ بتغييرات إيجابية على الصعيد العاطفي في فترة كورونا، وبأنها استطاعت استثمار وقتها بهذه الأزمة التي توقفت فيها نشاطاتها الفنية.

وتلتحق بالقائمة العديد من النجمات اللواتي استطعن التغلب على أزمة كورونا واستثمارها بخطوات الإرتباط وبينهن الممثلة اللبنانية زينة مكي والمطربة هبة طوجي والإعلامية كارلا حداد وغيرهن.