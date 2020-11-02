فيديوهات وصور جديدة من عقد قران درة وهاني سعد..وأحمد السقا أبرز الحضور

درة الفنانة التونسية لا يزال عقد قرانها محط اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشرت صور جديدة من حفل عقد القران الذي تواجد فيه مجموعة من نجوم الوسط الفني.

أحمد السقا أبرز الحضور في حفل قران درة على هاني سعد

درة احتفلت بعقد قرانها على المهندس المعماري ورجل الأعمال هاني سعد بحضور مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان أحمد السقا الذي تواجد في الحفل مع كل من الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والذين ظهروا بجوار الفنانة درة أثناء التقاط صور لها مع عريسها هاني سعد، ولم يتم الكشف حتى الآن عن قائمة النجوم الذين تم دعوتهم لحفل عقد القران الذي سعت الفنانة التونسية لجعله محاط بالسرية، وعدم الكشف عن تفاصيله لوسائل الإعلام المختلفة.

درة تنشر أول صور من حفل عقد قرانها على هاني سعد

درة قد نشرت منذ قليل صور رسمية عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها برجل الأعمال هاني سعد بعد تمام عقد قرانهما ووجهت الفنانة التونسية رسالة لمتابعيها وأصدقائها قالت فيها: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان"، كما أكدت على أنها عقدت قرانها لكنها لم تكشف بشكل واضح عن موعده وهل تم اليوم أم في وقت سابق فكتبت: "الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر"، وبذلك عادت العديد من التساؤلات حول تفاصيل زفاف الفنانة التونسية.

تساؤلات بعد نشر الصور الأولى من عقد قران درة

درة بعدما نشرت الصور الأولى من عقد قرانها أثارت الكثير من التساؤلات حول حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن حفل زفافها وهل عقد القران الذي نشرت صوره الفنانة درة هو الحفل الذي تم تداول أخباره في وقت سابق وانتشر بشكل واسع، ام أن الفنانة التونسية لن تكتفي بعقد القران وسوف تعلن قريبا عن موعد جديد لحفل الزفافها.

درة وجه لها العديد من النجوم رسائل التهنئة بمناسبة عقد قرانها وكان من بينهم الفنانة لطيفة التي تمنت أن تكون بجوار الفنانة درة في هذه اللحظة كتبت: "ألف مبروك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك"، كما علقت الفنانة شيماء سيف: "مبروك ربنا يسعدكم ياحبيبتى"، كما قدم العديد من النجوم التهاني للفنانة التونسية ووصل عدد الذين تفاعلوا مع صور عقد قرانها عبر حسابها على "انستجرام" إلى أكثر من ربع مليون إعجاب.