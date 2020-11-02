4 نجوم كانت معاناتهم مع "زوجة الأب" محطة فارقة ومؤلمة في حياتهم..يسرا الأبرز

يسرا الفنانة المصرية، أثارت الجدل بسبب تصريحاتها في أحدث ظهور إعلامي لها في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc، وتحدثت الفنانة يسرا عن حياتها الخاصة والفنية، لكن أكثر ما أثار اهتمام المتابعين حديثها عن زوجة والدها والأزمات التي مرت بها معها والتي ربما كانت محطة فارقة في حياتها الخاصة والفنية

يسرا

يسرا أكدت أن زوجة والدها كانت تكبرها بـ3 سنوات فقط، حيث كانت تعتقد أنها ستكون بمثابة صديقة لها بحكم تقارب الأعمار بينهما، إلا أن ما اكتشفته يسرا فيما بعد كان عكس ذلك، ولفتت الفنانة القديرة إلى أن زوجة والدها كانت أحيانًا تتوسط ليسرا عند أبيها في بعض الأمور لتكسب ثقتها، لكنها في المقابل تسببت في جرحها. وأضافت النجمة يسرا أن زوجة والدها تسببت في أن تعيش مواقف صعبة في حياتها، كما أنها لم تستطع محبة والدة يسرا، وهو ما جعل الأخيرة لم تستطع أن تحبها أيضًا، وتابعت: "اكتشفت إنها ماحبتش أمي فمش هعرف أحبها.. ومش قادرة أسامحها".

عبد الغني السيد

ولم تكن النجمة يسرا دوت الخليج الفنانة الوحيدة التي عانت مع زوجة الأب، لكن هناك نجومًا أيضًا عاشوا أيامًا صعبة ومواقف تسببت في أذى نفسي لهم وباتت محطة فارقة في حياتهم وربما تسببت في وضعهم على طريق الفن، ومن بينهم النجم الراحل عبد الغني السيد، صاحب أغنية "على الحلوة والمرة"، الذي صرح نجله في أحد اللقاءات السابقة بأن والده عانى في طفولته بسبب زوجة أبيه.

وأكد نجل عبد الغني السيد أن زوجة جده كانت تعذب والده في طفولته وتحرق جسده بالمياه المغلية، ففي إحدى المرات دخل والده عليه ليلا فوجده يبكي فرفع الغطاء ليجد ملابسه التصقت بجسده المحترق، فطلق زوجته حينها.

حلا الترك

حلا الترك من ضمن النجمات اللاتي كان الجمهور على علم بتفاصيل علاقتها المتوترة من زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة، عقب فترة قليلة من زواجها بوالدها المنتج البحريني محمد الترك، حيث كانت الخلافات المعلنة وغير المعلنة، دوت الخليج السمة الأساسية في علاقة الثنائي، والتي تسببت في قطيعة بينهما في أحد الفترات، وبين حلا ووالدها أيضًا.

لكن مؤخرًا عادت المياه إلى مجاريها بين حلا ووالدها، وقررت الفنانة الشابة الانتقال إلى العيش تحت حضانته وترك والدتها، وبالرغم من أنه تم الإعلان عن تصالح حلا ودنيا بطمة، إلا أن الجمهور لاحظ أن العلاقة بينهما لم تعد مثل السابق ولازال التوتر هو السائد، خاصة بعدما هنأت حلا والدها بقدوم أختها من دنيا بطمة، لكنها تجاهلت تهنئة زوجة والدها بعد ولادتها.

إسماعيل ياسين

النجم الراحل إسماعيل ياسين كان من بين النجوم الذين ذاقوا الأمرّين على يد زوجة والده، فبعد أن توفيت والدته وهو طفل صغير، بسبب قسوة زوجها عليها وتصرفاته السيئة، تزوج والد الفنان الكوميدي من امرأة أخرى، لكنها كانت تعامله بقسوة شديدة، لدرجة أنها قامت بطرده من المنزل وطالبت زوجها بإرساله إلى جدته وهو ما قام به بالفعل.