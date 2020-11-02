7 صور لـ هاني سعد عريس درة مع أطفاله الثلاثة من زوجته الأولى

هاني سعد، عريس الفنانة درة، شغل الجمهور في الساعات الأخيرة بعد إعلان درة عقد قرانها عليه اليوم، وتداول الجمهور صوراً له مع أبنائه من زوجته الأولى.

هاني سعد مع أبنائه الثلاث من زوجته الأولى

وسبق لهاني سعد زوج درة، الزواج من قبل ولديه 3 أطفال، ابنتين وولد، أكبرهم ابنته "هايا"، ويحرص هاني سعد على نشر صور أبنائه على حسابه بانستقرام، وتداول الجمهور أيضاً صوراً لعائلته، بعد عقد قرانه على درة.

معلومات عن هاني سعد زوج درة

ويعمل هاني سعد، زوج الفنانة درة، في مجال الهندسة والإنشاءات والتصميم، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية، ويعتبر من الأسماء البارزة في في مجال التصميم في السنوات الأخيرة، وأنشأ شركته الخاصة في عام 2003، وهي تحمل اسمه "Hany Saad Innovations"، وتربطه علاقات بعدد من نجوم الوسط الفني بحكم نشاطات شركته في ذلك المجال.

حفل زفاف درة وهاني سعد

وأعلنت الفنانة درة زواجها اليوم من هاني سعد، بعد فترة من التكهنات وانتظار تأكيدها للأخبار المتداولة حول ارتباطهما، ونشرت الصور الرسمية الأولى من حفل عقد القران، وعلقت:" ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".

وينتظر الجمهور الكشف عن صور وتفاصيل حفل زفاف درة المنتظر، بعد صور حفل عقد القران الذي تم بحضور مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان أحمد السقا الذي تواجد في الحفل مع كل من الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والذين ظهروا بجوار الفنانة درة أثناء التقاط صور لها مع عريسها هاني سعد، ولم يتم الكشف حتى الآن عن قائمة النجوم الذين تم دعوتهم لحفل عقد القران الذي سعت الفنانة التونسية لجعله محاط بالسرية، وعدم الكشف عن تفاصيله لوسائل الإعلام.