تحتفل حاليا الفنانة درة بحفل زفافها على رجل الأعمال هانى سعد وذلك بعد أن تم عقد القران والذى أعلنت عن صوره عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

واختارت الفنانة درة فستانا من تصميم اللبنانى زهير مراد ووصل قيمة الفستان 3205 دولارات وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه. وظهر هاني سعد في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها ٣١ ألف دولار أمريكي أي ما يعادل ٤٩٥ ألف جنيه مصري. وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت درة على الصور قائلة " ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ". وعلقت لها الفنانة لطيفة قائلة " الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول صور من حفل زفاف درة وهانى سعد بالجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.