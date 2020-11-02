هالة صدقي: ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة.. شاهد

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت هالة صدقى قائلة " مساءكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة، مجرد فرق التوقيت الحمد لله".

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وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

وصرحت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.