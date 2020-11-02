انضم المطرب على الهلباوي إلى فريق كايرو ستيبس خلال حفلهم بمهرجان الموسيقى العربية، وظهر بالعباءة ومن تحتها بدلة سوداء، وأمتع الجمهور بشعر ابن الفارض.
تتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفل غنائي وموسيقى تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير .
يكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على الهلباوي يظهر بالعباءة في ثاني أيام الموسيقى العربية وينشد لـ ابن الفارض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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