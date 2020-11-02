ميرنا وليد وشريف باهر ومحمد حمدي وحسن السيد ضمن حضور تاج الجزيرة

انتهي منذ قليل، العرض المسرحي "تاج الجزيرة" الذى أقيم بمسرح النهر ساقية عبدالمنعم الصاوي بحضور كوكبة من نجوم الفن.

ويناقش عرض " تاج الجزيرة " فكرة الهجرة غير الشرعية، وتتوالى أحدث المسرحية إلى أن يتجه شابان للسفر عن طريق الهجرة غير الشرعية، ويهبطون على جزيرة ما ويصبح أحد الشابين ملك على هذه الجزيرة .

حضر العرض المسرحي تاج الجزيرة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم النجمة ميرنا وليد والمخرج محمد حمدي والفنان شريف باهر والمخرج حسن السيد .

جدير بالذكر أن العرض المسرحي تاج الجزيرة تم عرضه فى شهر مارس الماضى قبل جائحة كورونا بمسرح رومانس.

"تاج الجزيرة" تأليف آدم سلامة بطولة ميسرة النجار، هاشم سيد، محمد حموظة، أحمد مجدي، محمد محسن، أحمد ماندو، إسلام حسين، كرم طرخان، هادي فضل، موسيقي محسن، إضاءة محمد رجب الخطيب، ديكور محمد صبحي، رؤية وإخراج محمد عبدالهادي.