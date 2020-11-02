أول ظهور لـ بشرى وخطيبها بحفل زفاف درة

على مدار الأيام الماضية، تصدرت الفنانة بشرى مؤشرات البحث بـ جوجل بعد خطبتها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. وبدأت الحكاية بقيام سالم هيكل، مدير مبيعات إحدى شركات السيارات، بطلب الزواج من بشرى راكعا على قدميه وفي يده خاتم ماسي، ومن هنا أجهشت بشرى في البكاء، وتم تداول فيديو يرصد هذه اللحظات بشكل كبير عبر السوشيال الميديا.

شهد حفل زفاف درة وهانى سعد والذى يقام حاليا فى الجونة بحضور عدد من النجوم والمقربين أول ظهور للفنانة بشرى وخطيبها رجل الأعمال سالم هيكل.

وقد انتهت منذ أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى والذى يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.