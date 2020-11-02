على مدار الأيام الماضية، تصدرت الفنانة بشرى مؤشرات البحث بـ جوجل بعد خطبتها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
وبدأت الحكاية بقيام سالم هيكل، مدير مبيعات إحدى شركات السيارات، بطلب الزواج من بشرى راكعا على قدميه وفي يده خاتم ماسي، ومن هنا أجهشت بشرى في البكاء، وتم تداول فيديو يرصد هذه اللحظات بشكل كبير عبر السوشيال الميديا.
وقد انتهت منذ أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى والذى يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لـ بشرى وخطيبها بحفل زفاف درة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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