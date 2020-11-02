في ليلة زفافها .. درة تخطف قلوب جمهورها بصورة جديدة |شاهد

نشرت الفنانة درة صورتين من حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:

الف مبروك - ربنا يسعدك - مشاء الله - الفستان روعة - احلى عروسة

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وعقدت اليوم الفنانة درة قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.

وكشفت وجود قصة حب تجمع بينها ومهندس الديكور هاني سعد بدأت في التردد منذ شهر يناير الماضي، بعدما ظهرا في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.

وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.

وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على إنستجرام، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".

وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.

ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.

وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على تكتم كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.