في عيد ميلاده الـ 55 .. تعرف على ديانة شارو خان وزوجته وأبنائه

يحتفل اليوم الفنان الهندى شارو خان بعيد ميلاده الـ 55 والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى والهندى.

ويعتنق شارو خان الديانة الإسلامية حيث قال فى هذا الاتجاه خلال أحد اللقاءات التليفزيونية: إنه لا يجبر أحدا من عائلته على اعتناق دين محدد".

وأضاف شارو خان: "أنا مسلم، وزوجتي هندوسية وأطفالي هنود، في بلادنا، نتحدث عن الهندوس والمسلمين والسيخ والمسيحيين، ولكن الجزء الأفضل فى جيلنا الشاب أنه لا يتحدث عن الديانات، ويؤمن بأن الاختلاف في الأديان لا يحدث أي مشاكل، ولا يعكر من صفو حياتنا".

وأضاف شاروخان: " سألت ابنتي عن الدين في مدرستها، وأخبرتها أننا هنود، وأنا لا أتحدث عن نفسى فحسب، بل أومن أيضًا بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يزيل هذا الانسجام من حياتى، خاصة مع وجود أشخاص متفاهمين حولى".

ومن ناحية أخري هنأ الكثير النجم شاروخان ومنهم النجمة عليا بهات حيث نشرت صورة لهم عبر خاصية الاستوري علي موقع انستجرام وكتبت: الشخص المفضل في الحياة، عيد ميلاد سعيد، احبك، وايضًا قام بتهنئته ڤارون، فرح خان، سيدهارت، كارينا كابور.