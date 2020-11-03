أخبار الفن.. درة تدخل عش الزوجية في الـ 40.. أول ظهور لـ بشرى وخطيبها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في الآتي.

يحتفل اليوم الفنان الهندى شارو خان بعيد ميلاده الـ 55 والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى والهندى.

شهد حفل زفاف درة وهانى سعد والذى يقام حاليا فى الجونة بحضور عدد من النجوم والمقربين أول ظهور للفنانة بشرى وخطيبها رجل الأعمال سالم هيكل.