نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في الآتي.
يحتفل اليوم الفنان الهندى شارو خان بعيد ميلاده الـ 55 والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى والهندى.
تأثرت الفنانة التونسية درة خلال مشاركتها الرقصة الأولى مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد في حفل زفافهما.
تحتفل حاليا الفنانة درة بحفل زفافها على رجل الأعمال هانى سعد وذلك بعد أن تم عقد القران والذى أعلنت عن صوره عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
ردت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات التي طالتها، بسبب إطلالاتها الجريئة في مهرجان "الجونة" السينمائي، وذلك من خلال لقائها في برنامج "the insider".
نشرت الفنانة روجينا صورا من حفل زفاف نجل الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. درة تدخل عش الزوجية في الـ 40.. أول ظهور لـ بشرى وخطيبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.