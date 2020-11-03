موجز السوشيال.. سيلفي الراقصة جوهرة والهضبة يتسبب في أزمة.. وهالة صدقي: ربنا نجانا .. ووصلة رقص لـ بشرى وخالد الصاوي وشريف رمزي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:

نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة برفقة عمرو دياب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وحرصت جوهرة على إخفاء وجه شخص كان معهم في الصورة؛ ما تسبب في إثارة التساؤلات لدى المتابعين عن هذا الشخص.

علقت الفنانة درة على عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد ونشرت عدة صور لها مع زوجها , عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وعلقت هالة صدقى قائلة " مساءكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة، مجرد فرق التوقيت الحمد لله".

هنأت الفنانة بشرى الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد على زواجهما ونشرت فيديو لها معهما ومع الفنان خالد الصاوى والفنان شريف رمزى يرقصون فيه خلال حفل الزفاف.