بأغنية "على قد ما حبينا ".. علي الحجار يفتتح الفقرة الختامية لـ مهرجان الموسيقى العربية

وبالتزامن مع حفلات مسرح النافورة، يقام حفل غنائي على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ويشارك به كلا من الفنانين نادية مصطفى , إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان،، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وذلك تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

إلى جانب حفل كلثوميات بدار أوبرا دمنهور، بمشاركة الفنانين ريم حمدي، رحاب عمر، رضوى سعيد وذلك تحت قيادة المايسترو صلاح غباشي.

ويذكر ان يكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.