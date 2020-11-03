اتصورتها في الشتا الجاي.. أحمد حلمي يمازح جمهوره بصورة جديدة| شاهد

وعلق حلمى على الصورة قائلا: "صورة اتصورتها في الشتا الجاي ان شاء الله". وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي. نشر الفنان أحمد حلمى صورة يمازح بها جمهوره من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

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