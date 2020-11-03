بدء تصوير فيلم مطبعة هرم الأسبوع المقبل

يضع المخرج سامح عبد العزيز اللمسات الأخيرة على التحضير والتجهيز لبدء تصوير فيلمه الجديد "مطبعة هرم"، والمقرر له الأسبوع المقبل.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وبطولة كل من خالد الصاوى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد. وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول مجموعة من القضايا الاجتماعية التى تفرض نفسها على الساحة حاليا. يذكر أن آخر أعمال سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا والذى عرض العام الماضى.

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