محمد الشرنوبي ينضم لأبطال فيلم جارة القمر

انضم الفنان محمد الشرنوبى، لفريق عمل وأبطال فيلم جارة القمر مع كل من الفنان كريم فهمي وياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي يواصل حاليًا أبطال وصناع فيلم تصوير المشاهد الخارجية في نويبع.
ومن المقرر أن تعقد جلسة عمل خاصة تجمع بين المخرج هادي الباجوري وأبطال العمل كريم فهمي، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وأحمد مالك خلال الأيام المقبلة للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، المقرر طرحه مطلع العام المقبل بدور العرض السينمائي.
الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس وكريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.
يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي،أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا .
وحذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها؛ بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.
وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني؛ قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبي ما يثبت دليل عرضها.
وكانت سارة الطباخ قد خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.
وسبق أن أصدرت سارة الطباخ، تحذيرا، بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها ما زال ساريا، ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي، لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.
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